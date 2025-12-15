مصاب بالداخل وجثة بالأسفل.. أسانسير يتحول لكابوس بالعبور

في حادث مأساوي هز المنطقة الصناعية الأولى بالعبور بمحافظة القليوبية، تحول يوم عادي إلى مشهد من الرعب والخوف، عندما سقط شخص من الطابق الثاني داخل أحد المصاعد، ليصاب إصابة بالغة ويُنقل إلى مستشفى السلام.

وبينما كانت أصوات الصراخ والهلع تعم المكان، محاولةً الوصول إلى المصاب قبل فوات الأوان.

فرق الطوارئ وصلت بسرعة، وبدأت إجراءات رفع المصعد بحذر شديد، ليُكشف عن مفاجأة صادمة، جثة سوداني تحت المصعد.

الجثة نقلت على الفور إلى مشرحة المستشفى، وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابسات الحادث.

