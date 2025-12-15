إعلان

مصاب بالداخل وجثة بالأسفل.. أسانسير يتحول لكابوس بالعبور

كتب : مصراوي

11:01 م 15/12/2025

سقوط أسانسير-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في حادث مأساوي هز المنطقة الصناعية الأولى بالعبور بمحافظة القليوبية، تحول يوم عادي إلى مشهد من الرعب والخوف، عندما سقط شخص من الطابق الثاني داخل أحد المصاعد، ليصاب إصابة بالغة ويُنقل إلى مستشفى السلام.

وبينما كانت أصوات الصراخ والهلع تعم المكان، محاولةً الوصول إلى المصاب قبل فوات الأوان.

فرق الطوارئ وصلت بسرعة، وبدأت إجراءات رفع المصعد بحذر شديد، ليُكشف عن مفاجأة صادمة، جثة سوداني تحت المصعد.

الجثة نقلت على الفور إلى مشرحة المستشفى، وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابسات الحادث.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها
النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند
تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة حادث مصعد أسانسير القليوبية العبور سوداني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء