إعلان

مقتل 8 أشخاص في غارات أمريكية على 3 سفن بالمياه الدولية شرق المحيط الهادئ

كتب : مصراوي

06:27 ص 16/12/2025

غارات جوية أمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، أنها نفذت غارات على ثلاث سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

أضاف الجيش في بيان له على موقع "إكس": "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفن كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت متورطة في عمليات تهريب مخدرات".

شنت الولايات المتحدة غارات على أكثر من 20 سفينة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، في إطار حملة عسكرية أطلقها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات من المنطقة.

ويمثل استخدام الجيش لمهاجمة سفن تهريب المخدرات المشتبه بها تحولًا جذريًا عن النهج التاريخي الذي اتبعته الولايات المتحدة في التعامل معها.

وسعت إدارة ترامب إلى تبرير شرعية الضربات، التي وصفها بعض الخبراء القانونيين بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات أمريكية المياه الدولية المحيط الهادئ القيادة الجنوبية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء