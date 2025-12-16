

وكالات

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، أنها نفذت غارات على ثلاث سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

أضاف الجيش في بيان له على موقع "إكس": "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفن كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت متورطة في عمليات تهريب مخدرات".

شنت الولايات المتحدة غارات على أكثر من 20 سفينة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، في إطار حملة عسكرية أطلقها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات من المنطقة.

ويمثل استخدام الجيش لمهاجمة سفن تهريب المخدرات المشتبه بها تحولًا جذريًا عن النهج التاريخي الذي اتبعته الولايات المتحدة في التعامل معها.

وسعت إدارة ترامب إلى تبرير شرعية الضربات، التي وصفها بعض الخبراء القانونيين بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وفقا لروسيا اليوم.