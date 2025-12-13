خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا احتفالًا بأعياد الكريسماس.

ونشرت ميرهان صورا عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ظهرت بجوار شجرة الكريسماس مرتدية فستان أسود طويل وأنيق.

نالت الصور إعجاب الجمهور وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة على عرش الجمال"، "أميرة البنات"، "جميلة أوي"، "الأسود تحفة"، "جميلة أوي".

آخر ظهور لـ ميرهان حسين

حرصت ميرهان حسين على المشاركة في حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر الماضي، وظهرت بإطلالة جريئة.

يذكر أن آخر مشاركات ميرهان حسين في مسلسل "تل الراهب" عام 2024 بطولة الفنان محمد رياض.

اقرأ أيضا..

بيلا حديد تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

رمضان 2026.. يوسف الشريف يكشف عن "بوسترات" مسلسل "فن الحرب"