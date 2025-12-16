أحدث جلسة تصوير جريئة لـ بوسي تخطف بها الأنظار

محمد القس: عملت سائقًا وسباكًا وكهربائيًا قبل دخولي التمثيل

خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث جلسة تصوير جريئة ومميزة داخل منزلها.

شاركت بوسي متابعيها على موقع "انستجرام" صورًا جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أسود لامع، والتي نالت إعجاب الفنانة عبير صبري، والإعلامية أسماء إبراهيم.

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه الجمال دا"، "قمر أوي"، "دلع وجميلة"، "بسبوسة بالقشطة"، "قمر أوي".

اسم المطربة بوسي الحقيقي

كشفت بوسي عن اسمها الحقيقي في حلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج "ليلة فونطاستيك".

وقالت بوسي إن اسمها الحقيقي ياسمين وبوسي هو لقب "الدلع"، مضيفة: "في اسم لما بيتقالي بحس اني ببيع طماطم لما بيقولوا لي أم ياسين بحس اني ببيع عيش".

