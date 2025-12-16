

وكالات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يناير، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بينما تحوم الفضة بالقرب من المستويات القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1% ليصل إلى 4304.92 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش.

في المقابل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولار.

وقفز الذهب بأكثر من 64% هذا العام، محطما عددا من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.

وتراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء.

كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي في تصويت شهد انقساما.

لكنه أشار إلى احتمال توقفه عن إجراء المزيد من التخفيضات وسط استمرار التضخم وتوقعات غير مؤكدة بشأن الوظائف.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 76% حاليا أن يقرر المجلس خفضا آخر بنفس النسبة في اجتماعه في يناير، في حين يتوقع بعض المتداولين إجراء تخفيضين وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.ئي.

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية هذا الأسبوع المزيد من الأدلة على مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي .

وسيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الثلاثاء تقريري التوظيف المجمعين اللذين طال انتظارهما لشهري أكتوبر ونوفمبر، لكن سيغيب عنهما عدد من التفاصيل الرئيسية بعد أن حال الإغلاق الحكومي دون جمع بيانات، بما في ذلك معدل البطالة لشهر أكتوبر.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع وسط أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 63.60 دولار للأونصة.

كانت قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 64.65 دولار يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد.

وصعدت الفضة بنسبة 121% منذ بداية العام بفضل تقلص المخزونات والطلب الصناعي القوي وإدراجها في قائمة المعادن الهامة في الولايات المتحدة.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1797 دولارا، بينما فقد البلاديوم 0.3 % ليسجل 1561.94 دولار للأونصة، وفقا للغد.