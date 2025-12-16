حلّ الفنان محمد القس ضيفًا على برنامج واحد من الناس المعروض على قناة الحياة، وتحدث عن تجربته الفنية، وكشف عن محطات مهمة في مسيرته، إضافة إلى علاقاته بعدد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

وتحدث محمد القس خلال اللقاء عن الدعم الذي تلقاه من الفنان أحمد السقا، موضحًا أنه فوجئ برسالة واتصال هاتفي من السقا عقب مشاركته في مسلسلي موضوع عائلي وبرغم القانون، عبّر خلالها عن إعجابه بما قدمه، مؤكدًا له دعمه الكامل في أي وقت. وأشار القس إلى أن هذا الموقف ترك أثرًا كبيرًا لديه، واصفًا أحمد السقا بأنه من أكثر الفنانين دعمًا لزملائه "أجدع فنان".

وتطرق القس إلى تأثره الكبير بالفنان محمد سعد، مشيرًا إلى أن شخصية بوحة كانت من أكثر الأدوار التي أثرت فيه، سواء على مستوى الأداء أو طريقة التعبير، لافتًا إلى أنه حاول مقابلته بالفعل، وتواصل معه هاتفيًا، وكان الحديث بينهما داعمًا ومحفزًا.

كما تحدث عن لقائه بالفنان كريم محمود عبدالعزيز في أحد المهرجانات بالسعودية، واصفًا اللقاء بالودي، ومؤكدًا تقديره لشخصيته وأعماله. وأعرب عن رغبته في التعاون الفني مع الفنانة منى زكي، وكذلك منة شلبي، مشيرًا إلى أنه التقى منى زكي من قبل ويتمنى العمل معها مستقبلًا.

وكشف محمد القس خلال اللقاء عن شعوره بالندم لعدم استكمال دراسته الجامعية، كما أشار إلى اعتزازه بالجنسية السعودية.