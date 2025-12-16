5 صور لزوجة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي والجمهور يعلق

خطفت أسماء زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ياسر إبراهيم، الأنظار بشكل كبير في الساعات الماضية، بعد مشاركتها مجموعة من الصور لها على موقع "إنستجرام".

ونشرت زوجة ياسر إبراهيم عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور وسط تفاعل الكثير من متابعيها على "إنستجرام".

وعلق عدد من المتابعين، على الصور التي شاركتها زوجة نجم الأهلي، حيث كتب أحد المتابعين تعليق: "تحفة مع وضع رمز تعبيري قلوب"، بينما كتب شخص آخر تعليق: "تحفة أوي".

وفي سياق متصل يتواجد ياسر إبراهيم رفقة معسكر منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري.

وتستضيف المغرب النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

