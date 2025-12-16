مباريات الأمس
5 صور لزوجة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

02:47 ص 16/12/2025
  • عرض 8 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم (4) (1)
    زوجة ياسر إبراهيم (1) (1)
    زوجة ياسر إبراهيم (3) (1)
    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (16)
    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (18)
    ياسر إبراهيم وزوجته
    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (4)

خطفت أسماء زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ياسر إبراهيم، الأنظار بشكل كبير في الساعات الماضية، بعد مشاركتها مجموعة من الصور لها على موقع "إنستجرام".

ونشرت زوجة ياسر إبراهيم عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور وسط تفاعل الكثير من متابعيها على "إنستجرام".

وعلق عدد من المتابعين، على الصور التي شاركتها زوجة نجم الأهلي، حيث كتب أحد المتابعين تعليق: "تحفة مع وضع رمز تعبيري قلوب"، بينما كتب شخص آخر تعليق: "تحفة أوي".

وفي سياق متصل يتواجد ياسر إبراهيم رفقة معسكر منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري.

وتستضيف المغرب النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

أقرأ أيضًا:

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل وموقفه من مباراة نيجيريا

لاعب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب تونس الأولمبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم منتخب مصر زوجة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي

