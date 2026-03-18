ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.2 جنيه للشراء، بزيادة 28 قرشًا، و60.48 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

بنك مصر: 60.24 جنيه للشراء، بزيادة 35 قرشًا، و60.51 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.22 جنيه للشراء، بزيادة 32 قرشًا، و60.49 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.24 جنيه للشراء، بزيادة 44 قرشًا، و60.51 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.23 جنيه للشراء، بزيادة 34 قرشًا، و60.51 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

سعر اليورو

البنك الأهلي المصري

بنك مصر