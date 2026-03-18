ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
البنك الأهلي المصري: 60.2 جنيه للشراء، بزيادة 28 قرشًا، و60.48 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.
بنك مصر: 60.24 جنيه للشراء، بزيادة 35 قرشًا، و60.51 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.
بنك القاهرة: 60.22 جنيه للشراء، بزيادة 32 قرشًا، و60.49 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 60.24 جنيه للشراء، بزيادة 44 قرشًا، و60.51 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 60.23 جنيه للشراء، بزيادة 34 قرشًا، و60.51 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.
