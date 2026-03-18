"أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم".. ميدو يفتح النار على الاتحاد الأفريقي

شنّ أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، هجومًا لاذعًا على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب قراره بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من السنغال ومنحه إلى المغرب.

وكتب ميدو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتحاد الإفريقي "مهزلة بكل معنى الكلمة"، مؤكدًا أنه يردد هذا الرأي منذ سنوات، مضيفًا أن العديد من أساطير القارة المشاركين في فعاليات الكاف "لا يعبرون عن قيمة الكرة الإفريقية".

أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم

ووصف ميدو القرار بأنه "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم"، محذرًا من أن تداعياته قد تؤدي إلى انقسام داخل القارة الإفريقية.

كما وجّه انتقادات حادة لرئيس الكاف باتريس موتسيبي، معتبرًا أن ما حدث يسيء لصورة أفريقيا عالميًا، داعيًا إلى "ثورة" داخل منظومة الكرة الإفريقية، ورحيل المسؤولين الحاليين.

وأوضح نجم الزمالك السابق أنه لا يحمل أي موقف ضد المغرب، مشددًا على احترامه للشعب المغربي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن اللقب – من وجهة نظره – حُسم داخل الملعب لصالح السنغال، التي قدمت أداءً أفضل في المباراة النهائية.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على عدم قدرته على تهنئة المنتخب المغربي، معتبرًا أن التتويج جاء عبر "المكاتب" وليس من خلال المنافسة داخل المستطيل الأخضر.

كاف يسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

وكانت لجنة التظلمات التابعة للاتحاد الإفريقي قد أعلنت قبول الشكوى المقدمة من الجانب المغربي، واعتبار المنتخب فائزًا بنتيجة 3-0، ليُسحب اللقب رسميًا من السنغال، رغم فوزها في المباراة النهائية بهدف دون رد.