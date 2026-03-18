مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جميع المباريات

إعلان

"أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم".. ميدو يفتح النار على الاتحاد الأفريقي

كتب : محمد خيري

11:33 ص 18/03/2026

أحمد حسام ميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنّ أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، هجومًا لاذعًا على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب قراره بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من السنغال ومنحه إلى المغرب.

وكتب ميدو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتحاد الإفريقي "مهزلة بكل معنى الكلمة"، مؤكدًا أنه يردد هذا الرأي منذ سنوات، مضيفًا أن العديد من أساطير القارة المشاركين في فعاليات الكاف "لا يعبرون عن قيمة الكرة الإفريقية".

أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم

ووصف ميدو القرار بأنه "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم"، محذرًا من أن تداعياته قد تؤدي إلى انقسام داخل القارة الإفريقية.

كما وجّه انتقادات حادة لرئيس الكاف باتريس موتسيبي، معتبرًا أن ما حدث يسيء لصورة أفريقيا عالميًا، داعيًا إلى "ثورة" داخل منظومة الكرة الإفريقية، ورحيل المسؤولين الحاليين.

وأوضح نجم الزمالك السابق أنه لا يحمل أي موقف ضد المغرب، مشددًا على احترامه للشعب المغربي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن اللقب – من وجهة نظره – حُسم داخل الملعب لصالح السنغال، التي قدمت أداءً أفضل في المباراة النهائية.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على عدم قدرته على تهنئة المنتخب المغربي، معتبرًا أن التتويج جاء عبر "المكاتب" وليس من خلال المنافسة داخل المستطيل الأخضر.

كاف يسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

وكانت لجنة التظلمات التابعة للاتحاد الإفريقي قد أعلنت قبول الشكوى المقدمة من الجانب المغربي، واعتبار المنتخب فائزًا بنتيجة 3-0، ليُسحب اللقب رسميًا من السنغال، رغم فوزها في المباراة النهائية بهدف دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو كاف كأس الأمم الأفريقية منتخب السنغال منتخب المغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياضة محلية

بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
شئون عربية و دولية

بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
الداخلية تكشف حقيقة تعذيب نزلاء قسم شرطة بالشرقية: "أكاذيب إخوانية"
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة تعذيب نزلاء قسم شرطة بالشرقية: "أكاذيب إخوانية"
قتلى ودمار واسع.. صور لآثار الهجمات الإيرانية الليلية على إسرائيل
شئون عربية و دولية

قتلى ودمار واسع.. صور لآثار الهجمات الإيرانية الليلية على إسرائيل
موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال