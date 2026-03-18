قائد مقر خاتم الأنبياء: على ترامب أن ينتظر مفاجآت إيران

كتب : وكالات

12:28 م 18/03/2026

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، اللواء علي عبد اللهي، أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ينتظر مفاجآت إيران.

وقال اللواء عبد اللهي، في بيان تعليقا على اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني: "هذه هي المرة الأولى التي تركع فيها الولايات المتحدة، كقوة كبرى، أمام الإرادة الإلهية للشعب المقاوم والقوات المسلحة المقتدرة".

وأضاف: إن ترامب أعلن، بحسب تعبيره، أنه شاهد حتى الآن مفاجآت كثيرة، وعليه الآن أن ينتظر مفاجآتنا.

وتابع قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: "إن العدو يرتكب أي جريمة للخروج من المستنقع الذي أوجده بنفسه، وللتقليل من تدهور سمعته والحفاظ على قوته الزائفة".

وأشار قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: "اليوم، زمام المبادرة بيد الشعب والمقاتلين، حيث تم تحدي القوة الزائفة للولايات المتحدة، القوة العظمى".

وتابع قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: إن على دول المنطقة أن تعتمد على إيران الإسلامية باعتبارها دولة صديقة وجارة مسلمة مقتدرة، وألا تربط أمنها بقادة الاستكبار العالمي.

واختتم قائلاً: بفضل الله، سنجعل الأعداء يندمون إلى الأبد.

إيران وأمريكا علي لاريجاني ترامب الهجوم على إيران هجمات على الخليج

