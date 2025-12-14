اشتعل النزاع مجددا بين المطربة شيرين عبدالوهاب، ومحاميها ياسر قنطوش من جهة، والمنتج محمد الشاعر، ومحمد عبدالوهاب "شقيق المطربة"، من جهة أخرى.

وبدأت الأزمة الجديدة، عقب إصدار المنتج محمد الشاعر، بيان صحفي، يؤكد فيه إصدار محكمة القاهرة الاقتصادية، حكم لصالح شركته، في النزاع الدائر بينه وبين المطربة شيرين عبد الوهاب، موضحا أن الحكم أكد صحة عقد التعاون الرقمي الموقع بينهما عام 2018، ورفض طعن المطربة عليه.

محامي شيرين عبد الوهاب يرد

ورد ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبد الوهاب على ما ذكره المنتج محمد الشاعر، في بيان صحفي، وجاء به: "إزاء ما جاء في البيان الذي أصدره محمد الشاعر منذ قليل، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، وجب توضيح الحقائق للرأي العام ولوسائل الإعلام".

وأضاف: "أولاً، إن العقد محل الطعن بالتزوير لا علاقة للفنانة شيرين عبدالوهاب به، لا من قريب ولا من بعيد، إذ إن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، ولم تكن أبداً طرفاً في هذا العقد، وقد تبيّن أن التوقيع تمّ من طريق شقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسمياً، وتم إخطار الشاعر بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات، ورغم ذلك، حرّر كلٌ من محمد الشاعر وشقيق الفنانة شيرين عقداً بتاريخ يسبق تاريخ إلغاء التوكيل، في محاولة لإظهار العقد وكأنه موقّع في ظل وجود الوكالة، وهو ما يخالف الحقيقة والقانون".

وتابع: "ثانياً: إن رفض الطعن بالتزوير لا يتعلق بصحة التوقيعات أو نسبتها الى الفنانة، وإنما جاء لأسباب تخص تاريخ العقد فقط، ولا يمس جوهر النزاع أو صحة التوقيع المنسوب الى شيرين عبدالوهاب التي تؤكد أنها لم توقّعه، ولم تكن طرفاً فيه".

وأكمل محامي المطربة: "ثالثاً: تجدر الإشارة الى أن الجلسة في هذه القضية ما زالت مؤجلة إلى يوم 8 يناير المقبل للمرافعة أمام المحكمة الاقتصادية، ولم يصدر فيها أي حكم حتى تاريخه، كما أن الشاعر ومحاميه قد تقدّما بأكثر من طلب وقف الدعوى لحين الانتهاء من دعوى التحكيم، وهو ما يؤكد أن العقد محل النزاع ما زال منظوراً أمام المركز الإقليمى للتحكيم"

مؤامرة

وأكدت المطربة شيرين عبد الوهاب، في بيان أصدرته عام 2024، تعرضها لمؤامرة، وقالت: "حيث أنني قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي محمد سيد عبدالوهاب حيث أنني قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 ( رسمي عام ) ، 3379 ( إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام بإستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو / محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بي وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلى معالي النائب العام مازال قيد التحقيق".

حسن الشافعي يعقب

وعلق الفنان حسن الشافعي، شريك المنتج محمد الشاعر فير شركة "ذا بيسمنت ريكوردز"، على البيان الصادر من المطربة، والنزاع القضائي الذي زادت سخونته في عام 2024.

وقام حسن الشافعي، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، بنشر صورة شيرين عبد الوهاب، وهي تحتفل بحصولها على الدرع الذهبي، من موقع يوتيوب في عام 2018، بعد تعاونها مع شركته.

وأضاف الشافعي بيان رد محاميه، والذي حمل سؤال، هل يعقل أن تكون شيرين تستفيد من خدمة إدارة قناتها على اليوتيوب، وسائر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها والتي تقدمها لها الشركة لصالحها طوال تلك الفترة دون علمها أو موافقتها، وتنتظر أكثر من أربع سنوات لاتخاذ إجراءات قانونية خلال عامي 2023-2024 ضد شركة ذي بيسمنت لتدعي استيلاء الشركة على قناتها يوتيوب".

الحب خدعة

وقال مصدر من روتانا في تصريح لـ"مصراوي"، عن النزاع: "المطربة كانت بنفسها قد منحت المنتج محمد الشاعر، تفويضا رسميا، وبموجبه قام المنتج بمنح شركة ديجيتال ساوند، حقوق استغلال ترخيص الكلمات واللحن والمقاطع الغنائية، وصورتها هي شخصيا، في جميع أنحاء العالم، عن أغنية بعنوان (الحب خدعة)، وهي من كلمات سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد".

أغنية "الحب خدعة"

