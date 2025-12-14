إعلان

أول تعليق من زوجة عمرو سعد بعد انتهاء أزمة معجبة لاحقته لشهور

كتب : معتز عباس

09:11 م 14/12/2025

الإعلامية شيماء فوزي وعمرو سعد

كتب - معتز عباس:

علقت الإعلامية شيماء فوزي زوجة النجم عمرو سعد، على انتهاء أزمة معجبة لاحقت زوجها الفترة الماضية.

ونشرت شيماء فوزي صورة لـ عمرو سعد ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت "الحمد لله" تعليقًا على إعلان عمرو سعد يعلن انتهاء أزمة معجبة لاحقته لشهور".

أزمة عمرو سعد ومعجبة

وتصالح الفنان عمرو سعد مع الفتاة كانت تلاحقه الفترة الماضي في منطقة سكنه وعدة أماكن آخرى، وبعد تحريره محضر ضدها والتحقيق معها، قررت الفتاة إنهاء الأزمة بمحض إرادتها في محضر رسمي.

أعمال عمرو سعد الفنية

ويشارك عمرو سعد في عمل فني درامي جديد بعنوان "عباس" من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2026، بمشاركة تارا عماد، جهاد حسام الدين، عبد العزيز مخيون، صفوة، حاتم صلاح، من إخراج أحمد خالد موسى.

ستوري زوجة عمرو سعد

الإعلامية شيماء فوزي عمرو سعد انستجرام شيماء فوزي أزمة عمرو سعد ومعجبة

