رحيل الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق بعد صراع مع المرض

أعلن الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، رحيل الدكتور محمد صابر عرب، وذلك عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الدكتور عبد الواحد: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق.. الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أشار إلى أن صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدا الإثنين الموافق ١٥ديسمبر بمسجد حسن الشربتلي.