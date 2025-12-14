إعلان

أرملة الفنان مصطفى متولي.. وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

كتب : منال الجيوشي

07:56 م 14/12/2025
    زوجة مصطفى متولي
    مصطفى متولي وعادل امام
    صورة مجمعة للقطات للفنان الراحل مصطفى متولى
    مصطفى متولي وابنائه

رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، السيدة إيمان إمام، شقيقة الزعيم عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي.

وكشف الفنان خالد سرحان عن وفاة السيدة إيمان عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب خالد سرحان: "توفت إلى رحمة الله تعالى السيدة إيمان إمام، أخت الأستاذ عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته".

يذكر أن السيدة إيمان هي الشقيقة الصغرى للفنان الكبير عادل إمام، وزوجة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر متولي.

شقيقة عادل إمام وفاة شقيقة عادل إمام مصطفى متولي عمر متولي

