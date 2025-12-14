"عندها تون صوت زي عادل إمام".. ماذا قال عمر مصطفى متولي عن والدته؟

رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، السيدة إيمان إمام، شقيقة الزعيم عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي.

وكشف الفنان خالد سرحان عن وفاة السيدة إيمان عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب خالد سرحان: "توفت إلى رحمة الله تعالى السيدة إيمان إمام، أخت الأستاذ عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته".

يذكر أن السيدة إيمان هي الشقيقة الصغرى للفنان الكبير عادل إمام، وزوجة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر متولي.