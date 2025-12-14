إعلان

ارتفاع عدد ضحايا هجوم سيدني إلى 16 قتيلاً و40 جريحًا

كتب-عبدالله محمود:

10:14 م 14/12/2025

ارتفاع عدد ضحايا هجوم سيدني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الشرطة الأسترالية، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار على شاطئ بوندي الأسترالي إلى 16 قتيلاً و40 جريحًا.

وقالت الشرطة الأسترالية، في بيان اليوم الأحد، إنه تم إغلاق شاطئ بوندي والطرق المحيطة به حظر تحليق الطائرات بما في ذلك المسيرات فوق موقع الهجوم.

وأفادت مصادر أمنية في أسترالية، بأن أحد منفذي الهجوم الذي استهدف الاحتفال اليهودي على الشاطئ، يُدعى نافيد أكرم، وهو مواطن أسترالي من أصول باكستانية ويقيم في جنوب غرب المدينة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم سيدني استراليا هجوم إرهابي ضحايا هجوم سيدني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة