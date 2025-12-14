ارتفاع عدد ضحايا هجوم سيدني إلى 16 قتيلاً و40 جريحًا

أعلنت الشرطة الأسترالية، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار على شاطئ بوندي الأسترالي إلى 16 قتيلاً و40 جريحًا.

وقالت الشرطة الأسترالية، في بيان اليوم الأحد، إنه تم إغلاق شاطئ بوندي والطرق المحيطة به حظر تحليق الطائرات بما في ذلك المسيرات فوق موقع الهجوم.

وأفادت مصادر أمنية في أسترالية، بأن أحد منفذي الهجوم الذي استهدف الاحتفال اليهودي على الشاطئ، يُدعى نافيد أكرم، وهو مواطن أسترالي من أصول باكستانية ويقيم في جنوب غرب المدينة.