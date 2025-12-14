"بلوك جريء وملفت".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة مذهلة وجريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت هيفاء وهبي، مرتديةً فستان سهرة بلونين متدرجين الجزء العلوي باللون الأسود المطرز، وينسدل منه قماش الشيفون المتطاير بلون برتقالي ناري.

الفستان بتصميم كاشف للكتفين والصدر، وحزام مرصع يحدد الخصر.

كما أكملت إطلالتها بجوارب طويلة تصل إلى الفخذين وحذاء أسود بكعب عالٍ، مع مجوهرات ماسية مكونة من حلق ومجموعة خواتم وأساور من الحولد.

ووفق "Hia Magazine"، فإن الشيفون من الأقمشة الفاخرة التي تضفي لمسة خاصة على الإطلالات مثل الخفة والأنوثة، وأيضًا يدل على الفخامة والرقي.