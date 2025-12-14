آيتن عامر تتألق في أحدث ظهور بإطلالة "شتوية كاجوال" (صور)

"عندها تون صوت زي عادل إمام".. ماذا قال عمر مصطفى متولي عن والدته؟

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت آيتن صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة "كاجوال" جريئة، نالت إعجاب المتابعين.

وتفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا جمالو على الجمال"، "يا قلبي"، "إيه القمر دا"، "لوك جديد"، "أحلى واحدة تونا".

أعمال آيتن عامر الدرامية

أعلنت آيتن عامر مشاركتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة النجم ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يذكر أن آخر مشاركات آيتن عامر كانت في مسلسل "الحلانجي" رمضان 2025، بطولة الفنان محمد رجب.

تدور أحداث المسلسل حول نصاب محترف يعمل لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد ويعقد تحالفات جديدة، بينما يخطط للانتقام ممن ظلموه.

