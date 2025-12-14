إعلان

آيتن عامر تتألق في أحدث ظهور بإطلالة "شتوية كاجوال" (صور)

كتب : معتز عباس

07:21 م 14/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صورة جديدة لايتن عامر
  • عرض 5 صورة
    ايتن عامر في حفلة غنائية (1)
  • عرض 5 صورة
    ايتن عامر في حفلة غنائية (2)
  • عرض 5 صورة
    ايتن عامر باطلالة كاجوال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت آيتن صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة "كاجوال" جريئة، نالت إعجاب المتابعين.

وتفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا جمالو على الجمال"، "يا قلبي"، "إيه القمر دا"، "لوك جديد"، "أحلى واحدة تونا".

أعمال آيتن عامر الدرامية

أعلنت آيتن عامر مشاركتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة النجم ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يذكر أن آخر مشاركات آيتن عامر كانت في مسلسل "الحلانجي" رمضان 2025، بطولة الفنان محمد رجب.

تدور أحداث المسلسل حول نصاب محترف يعمل لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد ويعقد تحالفات جديدة، بينما يخطط للانتقام ممن ظلموه.

اقرأ أيضا..

ضحك وهزار.. تامر حسني يثير دهشة أسماء جلال في فيديو طريف

مصطفى حجاج يطرح أحدث أعماله الغنائية "دقات القلب"

آيتن عامر انستجرام آيتن عامر إطلالة آيتن عامر مسلسل كلهم بيحبوا مودي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة