أول تعليق من عمر مصطفى متولي بعد وفاة والدته

نعى الفنان عمر مصطفى متولي وفاة والدته السيدة إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

وكتب عمر متولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) صدق الله العلي العظيم، توفيت الى رحمة الله امي الحبيبة، اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

إيمان إمام هي الشقيقة الصغرى للفنان الكبير عادل إمام، وزوجة النجم الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر متولي.

قرار نقابة الصحفيين بشأن تصوير جنازة شقيقة الزعيم عادل إمام

من جانبه ذكر محمود كامل عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، إنه بناء على طلب أسرة الفنان الراحل مصطفى متولي، رجاء غير مسموح بتصوير جنازة السيدة الراحلة حرم الراحل مصطفى متولي وشقيقة الزعيم عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي.

ودعا محمود كامل المصورين، ورؤساء التحرير، وبناء على هذه القواعد، وبناء على طلب أسرة الفنان الراحل مصطفى متولي، رجاء غير مسموح بتصوير جنازة السيدة الراحلة، مؤكدًا أنه وفقًا للقواعد المهنية المعتمدة من شعبة المصورين والنقابة يسمح بتصوير جنازات الشخصيات العامة فقط، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

