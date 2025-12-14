قررت أسرة الفنان الراحل سعيد مختار، إقامة عزاء ثاني له، بعد أيام من تلقيها العزاء بمسقط رأسه في طنطا.

ويقام عزاء الفنان الراحل سعيد مختار، في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر، بالفترة من الثامنة إلى العاشرة مساء.

وتلقت الأسرة، عزاء الفنان الراحل، مساء الأربعاء الماضي، في دار المناسبات بطنطا.

يذكر أن التحقيقات مازالت جارية، بشأن مقتل الفنان الراحل سعيد مختار، بالطعن بالسلاح الأبيض، مساء السبت 6 ديسمبر الماضي .

وكان السيناريست محمد أبو السعد، كشف في تصريح لـ مصراوي، عن وفاة الفنان الراحل سعيد مختار، مقتولا بالطعن خلال مشاجرة.

أقرأ ايضا

"فاكهة العرب" و"مهما حصل بنحبك"..رسائل نجوم الفن لدعم محمد صلاح في أزمته مع ليفربول

نقل الفنانة جليلة محمود غرفة العناية المركزة