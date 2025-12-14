شهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية حادثتين متتاليتين، تكشفان مدى تصاعد الخلافات المالية والمواجهات الشخصية إلى عنف مسلح، لتتحول الحياة اليومية إلى لحظات من الخوف والفوضى.

الإصابات كانت سريعة وعددها كبير، والقبض على المتورطين جاء بعد تدخل الشرطة لاحتواء الموقف، مما يعكس مدى الجهود الأمنية في ضبط الانفلات وحماية المواطنين.

الواقعة الأولى

في نطاق دائرة قسم الجيزة، اندلعت مشاجرة عنيفة بين طرفين، بسبب خلافات مالية لم يتم تسويتها، تحولت إلى تبادل للأسلحة البيضاء. تبادل الضربات لم يترك أحدًا بمنأى عن الإصابات، حيث أسفرت الواقعة عن إصابة تسعة أشخاص بأعيرة متنوعة من الجروح، بعضها قطعي وأخرى سطحية.

فور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وفض المشاجرة، لتتمكن قوات الشرطة من القبض على جميع أطراف النزاع.

الواقعة الثانية

وفي منطقة بولاق الدكرور، اندلعت مشاجرة مختلفة الطابع، بين عاطل أفريقي ومالك مقهى؛ بسبب رفض الأول دفع الحساب. مشادة كلامية أمام المارة سرعان ما تصاعدت أجواءها بعد تدخل مدرب جيم كان موجودًا بالمكان.

الاشتباك تحول إلى مواجهة مسلحة، حيث سدد المدرب طعنة نافذة للعاطل، أثناء مقاومته أصيب المدرب بجرح قطعي. لم يطل الأمر طويلاً، حيث تمكنت الشرطة من ضبط المتهم والتحفظ عليه، وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.