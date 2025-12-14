شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها ومحبيها.

ونشرت "نادية" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "صباح الورد"، وظهرت بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستانًا باللونين الأبيض والأسود.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات: "هانم مبتكبرش"، "الجمال عدى الكلام"، "صباح الفل"، "ما شاء الله"، "كلك طاقة وحيوية كأنك شابة"، "الشباب شباب الروح فعلًا".

يُذكر أن الفنانة نادية الجندي حظيت مؤخرًا بتكريم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدورته الثالثة بالجزائر، بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي.

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض عام 2020.

