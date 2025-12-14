بعد أسبوع من الزفاف.. "محمد" يطلب فسخ عقد زواجه: "بتنام بعيد عني"

تقدم "محمد .أ"، 29 عامًا، بدعوى فسخ عقد زواجه أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبًا إنهاء العلاقة الزوجية بعد مرور أسبوع واحد فقط على الزواج، مبررًا طلبه برفض زوجته التعامل معه وابتعادها عنه منذ اليوم الأول للزواج "بتنام بعيد عني".

وقال محمد في دعواه إنه تزوج بعد فترة خطوبة قصيرة، بناءً على ترشيح عائلي، وكان يأمل في بداية مستقرة وتكوين أسرة تقوم على المودة والرحمة، إلا أنه فوجئ بتغير كامل في تعامل زوجته فور دخولهما عش الزوجية، مضيفًا: "منذ أول يوم زواج، كانت ترفض جميع طلباتي دون سبب واضح، وأي محاولة للتقرب منها كانت تقابل بالابتعاد".

وأوضح الزوج أن زوجته امتنعت عن التعامل معه كزوج، ورفضت مشاركته غرفة النوم، مفضلة النوم في غرفة الأطفال بالشقة، ما أصابه بالصدمة والاستغراب، وتابع: "اعتقدت في البداية أنها فترة توتر وبداية جديدة، لكن الأمر استمر طوال الأسبوع".

وأشار محمد إلى أنه حاول التحدث معها أكثر من مرة بهدوء لمعرفة السبب الحقيقي وراء تصرفاتها، لكنها كانت تتهرب من الحوار، وتكتفي بالصمت أو الردود المختصرة، رافضة أي نقاش حول مستقبل العلاقة، مضيفًا: "شعرت أنني متزوج من امرأة لا ترغب في الزواج من الأساس".

وأكد الزوج أن استمرار هذا الوضع تسبب له في ضغط نفسي شديد، خاصة مع شعوره بالإهانة والرفض داخل منزله، الأمر الذي انعكس على حالته النفسية وأفقده الثقة في إمكانية استمرار الحياة الزوجية، كما أشار إلى أن تدخلات الأهل لم تُسفر عن حل للأزمة، رغم محاولات الأسرتين للتقريب بين الطرفين.

وأوضح محمد أن زوجته رفضت جميع محاولات الصلح، وأبدت رغبة واضحة في الابتعاد دون تقديم مبررات منطقية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء لطلب فسخ عقد الزواج قبل تفاقم الخلافات، قائلًا: "لا أريد الاستمرار مكرهًا، ولا أن أعيش حياة مليئة بالتوتر منذ بدايتها".

واختتم الزوج دعواه مؤكدًا أن الزواج لا يمكن أن يستمر في ظل الرفض التام وغياب التفاهم بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الدعوى حملت رقم 86 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

