الليلة.. هند صبري ضيفة "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس

أعلنت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عن ضيفة حلقة برنامج "صاحبة السعادة" مساء اليوم الأحد.

ونشرت إسعاد برومو للحلقة التي من المقرر عرضها مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءً، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تحل النجمة هند صبري ضيفة ببرنامج صاحبة السعادة مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءً على قناة "دي ام سي".

يُذكر أن هند صبري تنتظر عرض مسلسلها "عسل أحمر" وسط كوكبة من نجوم الدراما التليفزيونية، هم: آسر ياسين، محمود حافظ، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي.

