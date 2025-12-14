إعلان

الليلة.. هند صبري ضيفة "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس

كتب : معتز عباس

08:16 م 14/12/2025

هند صبري مع اسعاد يونس

أعلنت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عن ضيفة حلقة برنامج "صاحبة السعادة" مساء اليوم الأحد.

ونشرت إسعاد برومو للحلقة التي من المقرر عرضها مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءً، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تحل النجمة هند صبري ضيفة ببرنامج صاحبة السعادة مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءً على قناة "دي ام سي".

يُذكر أن هند صبري تنتظر عرض مسلسلها "عسل أحمر" وسط كوكبة من نجوم الدراما التليفزيونية، هم: آسر ياسين، محمود حافظ، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي.

