جدة- منى الموجي:

حضر قبل قليل إلى حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام اليوم الخميس 11 ديسمبر، بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية، عدد كبير من نجوم الفن.

وكان من بين أبرز حضور الحفل: مي عمر، ريهام أيمن وزوجها شريف رمزي، درة، أنتوني هوبكنز، جوني ديب، سلمان خان، يسرا، كارول سماحة، حسن الرداد، هنا شيحة، أروى جودة، درة، لبلبة، سارة طيبة، خيرية نظمي، صبا مبارك.

المهرجان انطلقت فعالياته بحفل افتتاح كبير في 4 ديسمبر بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم، بينهم: رشيد بوشارب، جولييت بينوش، آيشواريا راي، جيسيكا ألبا، السير مايكل كين، إلهام شاهين، ليلى علوي، شون بيكر، فان دام.

شهد المهرجان عرض باقة من أهم الأفلام، التي تنافست على جوائزه، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بها مساء اليوم الخميس 11 ديسمبر.