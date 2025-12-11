إعلان

بالصور| مي عمر وريهام أيمن وشريف رمزي في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

09:10 م 11/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مي عمر
  • عرض 6 صورة
    درة (2)
  • عرض 6 صورة
    ريهام أيمن (1)
  • عرض 6 صورة
    درة (1)
  • عرض 6 صورة
    ريهام أيمن (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدة- منى الموجي:

حضر قبل قليل إلى حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام اليوم الخميس 11 ديسمبر، بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية، عدد كبير من نجوم الفن.

وكان من بين أبرز حضور الحفل: مي عمر، ريهام أيمن وزوجها شريف رمزي، درة، أنتوني هوبكنز، جوني ديب، سلمان خان، يسرا، كارول سماحة، حسن الرداد، هنا شيحة، أروى جودة، درة، لبلبة، سارة طيبة، خيرية نظمي، صبا مبارك.

المهرجان انطلقت فعالياته بحفل افتتاح كبير في 4 ديسمبر بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم، بينهم: رشيد بوشارب، جولييت بينوش، آيشواريا راي، جيسيكا ألبا، السير مايكل كين، إلهام شاهين، ليلى علوي، شون بيكر، فان دام.

شهد المهرجان عرض باقة من أهم الأفلام، التي تنافست على جوائزه، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بها مساء اليوم الخميس 11 ديسمبر.

حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودية نجوم الفن مي عمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟