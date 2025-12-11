كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط يصل 14 ألف جنيه شهريًا

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تقدم مساعدة شاملة لمصنعي الحديد والبيليت من خلال تقنين الأوضاع والتراخيص ومستندات التشغيل.

وقال الوزير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد، إن هذا الدعم يشمل التوافق مع معايير البيئة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تسهيل التسويق وخطط الإنتاج، مضيفًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل الجديد يُطبق بالكامل في مصنع قفط للحديد والصلب، مما يوفر لأبناء قفط ونجع حمادي رواتب أفضل مع راحة بدنية أكبر.

وأشار الوزير، إلى أن دخل الأسرة في قفط يصل إلى 14 ألف جنيه شهريًا عند عمل الزوج والزوجة في المصانع المحلية.

وتابع الفريق كامل الوزير: التوسعات الصناعية الجارية في قنا ستخلق المزيد من فرص العمل للرجال والسيدات، مؤكدًا أن الدولة استثمرت 1.6 مليار جنيه في مرافق مجمعات صناعية بقفط، مدعومة بمبادرات مثل "رأس المال العامل" و"خطوط الإنتاج" وقروض ميسرة من صندوق مشترك مع البنك المركزي.

وأضاف الفريق كامل الوزير، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتصدير.

وشدد على أن صناعات مثل الملابس الجاهزة تمثل نموذجًا ناجحًا، حيث تعتمد على مواد خام محلية كالقطن والبوليستر، وتوفر أيدي عاملة كثيفة، مع القدرة على تلبية السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.

