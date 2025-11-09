مي عمر تكشف صورًا من كواليس تحضير مسلسل "الست موناليزا" رمضان 2026

أميرة أديب بجيبة قصيرة و ريهام حجاج أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على السوشيال ميديا، كواليس التحضير لمسلسلها الرمضاني الجديد 2026 "الست موناليزا" ، المقرر عرضه على شاشة "ام بي سي مصر".

ونشرت مي صورًا من بروفات التحضير مع صناع العمل الدرامي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مسلسل الست موناليزا رمضان ٢٠٢٦ إن شاء الله على شاشة إم بي سي مصر، إخراج محمد علي، تأليف محمد سيد بشير، أوعدكم بدراما تلمس القلوب ، دعواتكم".

كان آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا

وشارك في بطولة المسلسل: ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، إيهاب فهمي.

