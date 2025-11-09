إعلان

بالصور.. علاء وجمال مبارك في عزاء والد محمد رمضان

كتب : منال الجيوشي

06:31 م 09/11/2025
تصوير- إسلام فاروق:

حرص علاء وجمال مبارك، على تقديم واجب العزاء في والد الفنان محمد رمضان.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، ويتلقى محمد رمضان وشقيقه محمود رمضان، العزاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشيع جثمان والد الفنان محمد رمضان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، يوم الجمعة الماضي، وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن منهم: أحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سلامة.

محمد رمضان عزاء والد محمد رمضان نجوم الفن جمال مبارك

