بالصور.. علاء وجمال مبارك في عزاء والد محمد رمضان

محمد رمضان يستقبل المعزين في وفاة والده بمسجد الشرطة

بسمة بوسيل تنشر صورًا من عيد ميلاد ابنها آدم بحضور طليقها تامر حسني

بحضور علاء وجمال ونجوم الفن.. 25 صورة من عزاء والد محمد رمضان في مسجد الشرطة

مي عمر تكشف صورًا جديدة من مسلسل "الست موناليزا" رمضان 2026

تصوير- إسلام فاروق:

حرص علاء وجمال مبارك، على تقديم واجب العزاء في والد الفنان محمد رمضان.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، ويتلقى محمد رمضان وشقيقه محمود رمضان، العزاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشيع جثمان والد الفنان محمد رمضان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، يوم الجمعة الماضي، وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن منهم: أحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سلامة.