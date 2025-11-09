إعلان

الحنية والصبر.. هذا ما تعلمته منى زكي من أولادها

كتب : سهيلة أسامة

03:48 م 09/11/2025

الفنانة منى زكي

تحدثت الفنانة منى زكي عن الأمور التي تعلمتها من أولادها، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "عندك وقت مع عبلة".

وقالت منى: "تعلمت من أولادي حاجات كتير أوي. أولًا، بنتي، لما كنت أحضنها وهي صغيرة، كانت ترفع إيديها وتحضني هي، علمتني الحنية، سليم بيحب إني أشرحله، وعلمني الشرح للأشياء بشكل نفسي وعملي، أما يونس، بحاول أدور هو علمني إيه، علمني الصبر أوي وعلمني أتمالك لساني".

يذكر أن الفنانة منى زكي كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، جيهان الشماشرجي.

الفنانة منى زكي عندك وقت مع عبلة الحنية والصبر

