الحنية والصبر.. هذا ما تعلمته منى زكي من أولادها

تحدثت الفنانة منى زكي عن الأمور التي تعلمتها من أولادها، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "عندك وقت مع عبلة".

وقالت منى: "تعلمت من أولادي حاجات كتير أوي. أولًا، بنتي، لما كنت أحضنها وهي صغيرة، كانت ترفع إيديها وتحضني هي، علمتني الحنية، سليم بيحب إني أشرحله، وعلمني الشرح للأشياء بشكل نفسي وعملي، أما يونس، بحاول أدور هو علمني إيه، علمني الصبر أوي وعلمني أتمالك لساني".

يذكر أن الفنانة منى زكي كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، جيهان الشماشرجي.

