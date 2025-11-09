ليلى علوي تتألق بالقفطان المغربي في مهرجان الرباط لسينما المؤلف

"من أميرات ديزني".. ريهام حجاج تتألق بحفل "ذا جراند بول الملكي" في قصر

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا خلال مشاركتها في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف في دورته الـ30.

ونشرت ليلى صورا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة مرتدية قفطانًا مغربيًا باللون الأحمر الداكن، نسقته مع تاج بنفس اللون.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "روعة القفطان المغربي عليكي"، "الملكة الجميلة"، "لولو العسل"، "ما شاء الله حبيبتي لولا نورتي بلادنا"، "أحلى من الورد"، و"تحفة".

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي الفنية كان فيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد من الفنانين، كما بدأت تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.



