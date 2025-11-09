انتقادات لروبرت دي نيرو بعد زيارته للفاتيكان.. تعرف على السبب

بسمة بوسيل مع تامر حسني وهيفاء وهبي جريئة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كشفت الصفحة الرسمية لأخبار الفاتيكان على موقع "X" عن كواليس زيارة النجم العالمي روبرت دي نيرو.

وصل روبرت دي نيرو إلى روما لتسلم أرفع وسام في المدينة، وسام "لوبا كابيتولينا"، تكريماً لمساهماته "الثقافية والمدنية والإنسانية".

وتعرض دي نيرو لانتقادات لاذعة من قبل مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد زيارة دي نيرو الفاتيكان ومقابلة البابا لاوون الرابع عشر المعروف عنه انتقاده لسياسات الرئيس الأمريكي، وظهر البابا ودي نيرو يتصافحان ويتبادلان التحيات.

وخمن البعض أن لقاء روبرت دي نيرو ربما يكون رسالة خفية لترامب، وان من الممكن أن ينتقل دي نيرو للعيش في إيطاليا لوقت طويل بعيدا عن الصخب السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الظهور الأخير لروبرت دي نيرو بفيلم الأكشن "Tin Soldier" وعرض نهاية شهر يوليو الماضي.

يذكر أن روبرت دي نيرو يشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الكوميديا "Focker in Law".

American actor Robert De Niro spent forty-eight hours in Rome, where he met with Pope Leo XIV.



In the Sala del Tronetto of the Vatican's Apostolic Palace, the two had a brief exchange in English, a photo with the five people accompanying him, and finally, a Rosary presented by… pic.twitter.com/VzwBGUvqKa — Vatican News (@VaticanNews) November 7, 2025

اقرأ أيضا:

خاص| حقيقة تدهور حالة محمد منير الصحية ونقله للرعاية المركزة

بعد ولادة صعبة.. زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعاني من نزيف وتدخل العناية