انتقادات لروبرت دي نيرو بعد زيارته للفاتيكان.. تعرف على السبب

كتب : مروان الطيب

02:00 ص 09/11/2025
    روبرت دي نيرو يتسلم وسام لوبا كابيتولينا
    النجم العالمي روبرت دي نيرو

كشفت الصفحة الرسمية لأخبار الفاتيكان على موقع "X" عن كواليس زيارة النجم العالمي روبرت دي نيرو.

وصل روبرت دي نيرو إلى روما لتسلم أرفع وسام في المدينة، وسام "لوبا كابيتولينا"، تكريماً لمساهماته "الثقافية والمدنية والإنسانية".

وتعرض دي نيرو لانتقادات لاذعة من قبل مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد زيارة دي نيرو الفاتيكان ومقابلة البابا لاوون الرابع عشر المعروف عنه انتقاده لسياسات الرئيس الأمريكي، وظهر البابا ودي نيرو يتصافحان ويتبادلان التحيات.

وخمن البعض أن لقاء روبرت دي نيرو ربما يكون رسالة خفية لترامب، وان من الممكن أن ينتقل دي نيرو للعيش في إيطاليا لوقت طويل بعيدا عن الصخب السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الظهور الأخير لروبرت دي نيرو بفيلم الأكشن "Tin Soldier" وعرض نهاية شهر يوليو الماضي.

يذكر أن روبرت دي نيرو يشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الكوميديا "Focker in Law".

