جمال الشعر الكيرلي.. صبا مبارك تفاجئ جمهور في أحدث ظهور

فاجأت الفنانة صبا مبارك جمهورها ومتابعيها بتغيير قصة شعرها وظهورها بشكل مختلف.

خضعت صبا لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على فيسبوك، ظهرت خلالها بإطلالة كاجول وقصة شعر كيرلي وكتبت: "عودة إلى شعر الكيرلي".

وانهالت التعليقات:" جمال الشعر الكيرلي، قمر وجميلة، حلوة في كل الاشكال".

وكانت آخر مشاركات صبا مبارك في الدراما التلفزيونية بمسلسل عرض مسلسل "220 يوم" وشاركها البطولة الفنان كريم فهمي، علي الطيب، حنان سليمان، سيناريو وحوار نادين نادر، تأليف محمود زهران إخراج كريم العدل.

يذكر أن صبا مبارك تشارك في مسلسل "تحت الحصار" بطولة الفنانة منة شلبي والفنان إياد نصار ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

