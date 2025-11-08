"أمه وزوجته واولاده".. 20 صورة لـ محمد رمضان مع أسرته

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، والد الفنان محمد رمضان، وشيع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ودائما ما يقوم الفنان محمد رمضان بنشر صور ومقاطع فيديوهات له مع عائلته، تأكيدا منه على الترابط الأسري، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وينشر محمد رمضان صور يتخللها أفراد عائلته في العديد من المناسبات الاجتماعية.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه الجديد "أسد" وتدور الأحداث في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمدالفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكمالعباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

