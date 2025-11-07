محمد عادل إمام يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة والده

حرص الفنان محمد عادل إمام على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان في وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الجمعة.

نشر محمد إمام صورة للفنان محمد رمضان مع والده عبر حسابه على "X" وكتب: :إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لزميلي النجم #محمد_رمضان في وفاة والده .. الله يرحمه و يغفرله .. البقاء لله".

وشيع الجثمان من مسجد مصطفى محمود وسط تأثر محمد رمضان برحيل والده، وحرص عدد من نجوم الفن على تعزية رمضان، ومن المقرر إقامة العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

يذكر أن الفنان محمد إمام يواصل تصوير مسلسله الجديد "الكينج" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

