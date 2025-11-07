كشفت زوجة الفنان شريف عواد عن تطورات الحالة الصحية لابنتها شروق، وذلك بعد شكواها من صعوبة في الرؤية وعرضها على أكثر من مختص.

ونشرت زوجة شريف عواد بوست تحدثت من خلاله عن تفاصيل وتطورات حالة ابنتها الصحية وكتبت: "شروق شريف عواد ابنتي وابنة الفنان شريف عواد كانت يوم الجمعة اللي فاتت اللي هوه اليوم اللي قبل افتتاح المتحف والتنقلات داخل الجيزة صعبة كنا كعيلة قاعدين نفكر هنتغدى إيه وفجأة لقيتها بتصرخ أنا حاسه بصداع وعيني مش شايفة بيها كل الحاجات اللي حواليه بعيدة".

وتابعت: "أبوها نزل وخدها بسرعه على أقرب مستشفى لينا في الهرم قاسوا ضغطها لقوه واطي علقولها محاليل وسألوها انتي متضايقة من حاجه ؟ حد مزعلك ؟ ولما قالتلهم لأ، خلصت المحاليل والوضع متحسنش قالوا لها روحي نامي، أبوها قلق خدها وداها طوارئ في مستشفى في العجوزة سألوها نفس الأسئلة ولما قالتلهم لأ قالولها انتىي بتدلعى روحي نامي من غير ماحتى يقيسولها الضغط، واحنا تقريبا صدقنا".

وأضافت: "وخدناها تنام صحيت الصبح تاني يوم في حالة أسوأ الصداع مخلصش وحركتها بقت صعبة ومش مدركة للمسافات أبوها خدها وداها مستشفى ثالثة أصر يعملها رسم مخ فعملوا لها أشعة مقطعية على المخ واكتشفوا إن عندها نزيف في المخ وإنها مش بتدلع وحاجزينها بقالهم أسبوع في العناية المركزة لمحاصرة النزيف، المحزن إن الدكاترة بيتعاملوا مع الشباب فى السن ده إنهم بيتدلعوا واحنا كأهل لو كنا فضلنا مصدقين الدكاترة وممشيناش ورا خوفنا على ولادنا الله أعلم كان هيجرا إيه أسوأ من كده، أنا قلقانه على بنتي أوي وهيه خايفة عليه إنى مش ماشية فى مشوار علاجى من السرطان وأنا مش شايفة أى أهمية لحياتى إلا عشان شروق ، هي دايرة مش عارفة هتخلص امتى ربنا وحده اللى هيحلها، دعواتكم".

كما طالب الفنان شريف عواد جمهوره ومتابعيه بالدعاء لابنته بالشفاء العاجل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وكتب: "بنتي .. شروق.. في العناية المركزة..يارب ياشافي يامعافي يالطيف اشفيها وعافيها وأجر يامولانا لطفك الخفي في أمرها".

وكتب أيضا: "يارب ياشافي يامعافي يالطيف..اشفيها وعافيها واجري يامولانا لطفك الخفي في امرها".

وكان آخر منشور له اليوم الجمعة وكتب: "يارب في هذا اليوم المبارك..اشفي بنتي شروق..ياقادر على كل شيء".

يذكر أن اخر مشاركات الفنان شريف عواد كانت بالمسلسل القصير "إلا الطلاق" عام 2024 بطولة إياد نصار ودينا الشربيني.

