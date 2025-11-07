بالصور- سيدني سويني تحتفل بعرض فيلمها "Christy" في السينمات

كتب- مروان الطيب:

تحتفل النجمة الأمريكية، سيدني سويني ببدء عرض فيلمها الجديد "Christy" في السينمات حول العالم الجمعة 7 نوفمبر.

ونشرت سيدني صور من جولتها للترويج للفيلم حول العالم خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب استضافتها بالعديد من برامج التوك شو الأمريكية، وظهورها مع المعجبين.

وتدور أحداث فيلم "Christy" حول السيرة الذاتية للاعبة الملاكمة الأمريكية، كريستي مارتن ورحلة صعودها إلى أن أصبحت إحدى أشهر اللاعبات بفترة التسعينيات، وحاز الفيلم على تقييم "6.2/10" من قبل موقع "IMDB" العالمي، وسط توقعات بترشح سيدني سويني لأول مرة لجائزة الأوسكار عن فئة "أفضل ممثلة في دور رئيسي".

تصدرت النجمة الأمريكية، سيدني سويني محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أنباء عن مشاركتها بفيلم هندي لأول مرة.

وأفادت تقارير لمواقع عالمية منها موقع "The Sun" أنه عرض على سيدني سويني مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 45 مليون دولار للمشاركة بفيلم هندي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وتشير التقارير أن الفيلم سيكون من أضخم الميزانيات الإنتاجية في تاريخ السينما الهندية، ومن المقرر البدء في العملية الإنتاجية خلال العام المقبل.

يكر أن سيدني سويني تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الفانتازيا "Split Fiction".

اقرأ أيضا:

تفاصيل آخر ظهور للسيناريست الراحل أحمد عبدالله

حمادة هلال يحذر من صفحة تنتحل اسمه وتزعم البحث عن وجوه جديدة لـ "المداح"