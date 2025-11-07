محمد عدوية: بقلوب حزينة بنودع والد صديقي النجم محمد رمضان

كتبت- منى الموجي:

نعى المطرب محمد عدوية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، والد النجم محمد رمضان، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 7 نوفمبر.

ونشر عدوية صورة تجمع رمضان بوالده، معلقا "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب حزينة بنودّع والد صديقي وأخويا الغالي النجم محمد رمضان ومحمود رمضان. الجنازة بعد صلاة الجمعة في المهندسين مسجد مصطفى محمود، والدفن في مقابر ٦ أكتوبر. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبّركم على فراقه يا رب".

كان الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

كما أكد رمضان أن صلاة الجنازة ستكون في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر؛ وأن الدفن سيكون بمقابر العائلة في أكتوبر.