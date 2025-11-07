إعلان

وفاة والد الفنان محمد رمضان

كتب : مصراوي

09:02 ص 07/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عائلة محمد رمضان
  • عرض 5 صورة
    محمد رمضان ووالده ووالدته
  • عرض 5 صورة
    والد ووالدة محمد رمضان
  • عرض 5 صورة
    عائلة محمد رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفنان محمد رمضان وفاة والده منذ قليل.

وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "⁨بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء و المستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا اليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)⁩⁩".

كما أكد رمضان أن صلاة الجنازة ستكون في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر؛ وأن الدفن سيكون بمقابر العائلة في أكتوبر.

محمد رمضان وفاة والد محمد رمضان جنازة والد محمد رمضان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عالمي.. تطبيقات مزيفة تخترق "جوجل بلاي" وتسرق بيانات المستخدمين
- وفاة والد الفنان محمد رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة