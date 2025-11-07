وفاة والد الفنان محمد رمضان
09:02 ص 07/11/2025
أعلن الفنان محمد رمضان وفاة والده منذ قليل.
وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء و المستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا اليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".
كما أكد رمضان أن صلاة الجنازة ستكون في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر؛ وأن الدفن سيكون بمقابر العائلة في أكتوبر.