- وفاة والد الفنان محمد رمضان

"ماشيين ببركته وحافظ القرآن كله".. ماذا قال محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟

أعلن الفنان محمد رمضان وفاة والده منذ قليل.

وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "⁨بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء و المستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا اليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)⁩⁩".

كما أكد رمضان أن صلاة الجنازة ستكون في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر؛ وأن الدفن سيكون بمقابر العائلة في أكتوبر.