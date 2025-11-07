إلهام شاهين تستمتع بوقتها في مدينة ناشفيل الأمريكية

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن استمتاعها بوقتها في مدينة ناشفيل الأمريكية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

نشرت إلهام شاهين صورا ظهرت خلالها وهي تتجول بأحد الشوارع هناك، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية، وكتبت: "جولة رائعة في مدينة الموسيقى والجمال ناشفيل".

كانت الفنانة إلهام شاهين شاركت جمهورها صورًا من زيارتها للكنيسة المصرية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

وظهرت في الصور رفقة الفنانة ليلى علوي، ولبلبة، وهاني رمزي، ونشرت اللقطات عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "دعوة على الإفطار من الأنبا يوسف مطران جنوب أمريكا ورئيس جائزة الاستنارة بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي".

وتابعت: "شكرًا جزيلًا للأنبا يوسف رجل الدين المستنير، وشكرًا لكل الآباء المحترمين المستنيرين، الأب يوأنس، شكرًا لكلمتك الرائعة عن الفن الراقي، والأب بطرس شكرًا لمجهوداتك العظيمة في خدمة كل محتاج للمساعدة".

وأضافت: "تحياتي لكم جميعًا ولكل الجالية المصرية في ناشفيل الذين حققوا نجاحات رائعة وشرفوا اسم مصر من أكبر الأطباء ورجال الأعمال، تحيا مصر وأهل مصر في كل مكان في العالم".

يذكر أن إلهام شاهين كانت آخر مشاركاتها في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، وظهرت كضيف شرف في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد.

