إعلان

إيمان العاصي تفاجئ جمهورها بصور "جلسة البانيو"

كتب : سهيلة أسامة

05:11 م 06/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إيمان العاصي (4)
  • عرض 5 صورة
    إيمان العاصي (5)
  • عرض 5 صورة
    إيمان العاصي (6)
  • عرض 5 صورة
    إيمان العاصي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت العاصي في الصور بإطلالة أنيقة وجريئة داخل حوض استحمام، وارتدت توب باللون الأسود، نسقته مع بنطال جينز واسع مزين بحبات اللؤلؤ والكريستال اللامعة.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "جميلة"، "رسمة عيون غزالة"، "برنسيسة".

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023.

اقرأ أيضًا:

بعد تصدره التريند.. 10 صور تجمع كريم محمود عبدالعزيز بزوجته

"أجمل عيون".. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

إيمان العاصي إنستجرام اللون الأسود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري
علم الروم.. كيف تؤثر الصفقة القطرية على الدولار والاقتصاد المصري؟
ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري
في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟