إيمان العاصي تفاجئ جمهورها بصور "جلسة البانيو"
كتب : سهيلة أسامة
شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".
وظهرت العاصي في الصور بإطلالة أنيقة وجريئة داخل حوض استحمام، وارتدت توب باللون الأسود، نسقته مع بنطال جينز واسع مزين بحبات اللؤلؤ والكريستال اللامعة.
ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "جميلة"، "رسمة عيون غزالة"، "برنسيسة".
يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023.
