شبه مامتها.. تامر حسني ينشر صورة مع ابنته تاليا

شارك الفنان تامر حسني جمهوره صورة تجمعه بابنته تاليا أثناء توجههما إلى مطار القاهرة.

ونشر تامر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "في الطريق إن شاء الله إلى مطار القاهرة، متجهين إلى فرنسا".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيه، وجاءت التعليقات كالتالي: "شبه ماماها"، "بسمة الصغيرة"، "توصلوا بالسلامة"، "ما شاء الله"، و"إيه القمر ده على الصبح".

يُذكر أن تامر حسني طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "لينا معاد" عبر جميع المنصات الرقمية، والذي ضم باقة من الأغنيات المتنوعة، منها: "يلا يا كدّاب"، "حبك لو غلطة"، "واحشتني يا ابن اللذينة"، "الأنوثة الطاغية"، "لينا معاد"، و"هو ده بقى".

