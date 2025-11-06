رمضان 2026.. محمد إمام يبدأ تصوير مسلسل "الكينج"

نشر الفنان محمد إمام الصورة الأولى من كواليس مسلسله الجديد "الكينج"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشارك إمام جمهوره الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "توكلنا على الله.. حمزة الدباح، مسلسل الكينج، تأليف محمد صلاح العزب، إنتاج عبدالله أبو الفتوح، إخراج شيرين عادل، رمضان 2026 إن شاء الله على قنوات MBC ومنصة شاهد".

ويشارك في بطولة المسلسل محمد إمام، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ويجري حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل.

يُذكر أن آخر أعمال محمد إمام مسلسل "كوبرا"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، وشارك في بطولته مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

