بعد إعلان زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغانيها "خذلني"

كتب : سهيلة أسامة

06:54 م 05/11/2025
    علي محجوب وآمال ماهر (1)
    علي محجوب وآمال ماهر (4)
    علي محجوب وآمال ماهر (2)
    شقيق امال ماهر
    آمال ماهر
    امال ماهر
    أمال ماهر (3)
    آمال ماهر
    آمال ماهر
    أمال ماهر (4)

طرحت الفنانة آمال ماهر أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "خذلني"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

وروجت آمال للأغنية ونشرت البوستر الرسمي عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلّقت قائلة: "خذلني.. الساعة 7 على يوتيوب وجميع المنصات".

كما نشرت مقطع صوتي للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تحمل كلماتها: "خذلني.. في الوقت اللي ابتديت اتمني العمر يكون معاه.. خذلني".

يُذكر أن اسم الفنانة آمال ماهر تصدّر قائمة التريند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي خبر زواجها من رجل الأعمال علي محجوب.

