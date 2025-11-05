إعلان

بعد شائعات وفاته.. جاكي شان يتصدر تريند "جوجل"

كتب : نوران أسامة

03:19 م 05/11/2025
تصدر النجم العالمي جاكي شان تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاته إثر أزمة قلبية مفاجئة، إلا أن تقارير صينية رسمية حسمت الجدل وكشفت الحقيقة.

وأوضحت التقارير أن المتحدث باسم جاكي شان نشر بيانًا عبر الحساب الرسمي للنجم على منصة "ويبو" الصينية، أكد فيه أن "جاكي شان بخير، ويشكر الجميع على اهتمامهم ودعمهم"، مشددًا على أن الفنان يواصل حياته بشكل طبيعي، ويستكمل حاليًا تصوير فيلمه الجديد المقرر طرحه في أبريل 2026.

وأضاف البيان أن ما تم تداوله لا يتعدى كونه شائعات غير مسؤولة تهدف إلى جذب التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وتعرض جاكي شان لشائعات مماثلة حول وفاته في أعوام 2011 و2015، قبل أن ينفيها بنفسه في كل مرة.

جاكي شان بعد شائعات وفاته النجم العالمي

