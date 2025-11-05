بعد ظهورها بـ "بدلة وكرافت".. نادية الجندي ترد على انتقادات إطلالاتها

على متن يخت.. مايان السيد تروج لفيلم "ولنا في الخيال حب" بصورة مع الأبطال

أثارت الجدل في عيد الحب.. 20 صورة لـ مايان السيد بطلة فيلم "ولنا في الخيال..

ردت النجمة نادية الجندي على انتقادات إطلالتها في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة، المقام في دولة الجزائر.

وظهرت نادية الجندي مرتدية (بدلة) رجالي ورابطة عنق (كرافتة)، وعلقت في لقائها ببرنامج "ET بالعربي": "مفيش حاجة اسمها اللبس دا مش لايق على سنك، دي جملة سخيفة بتتقال".

وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم الممثلة المصرية نادية الجندي، والمخرج الجزائري رشيد بوشارب، والممثل السوري غسان مسعود.

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي الفنية كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

اقرأ أيضا..

ربيع هنيدي يكشف الصور الأولى لـ آمال ماهر وزوجها

الإعلامي ربيع هنيدي يعلن: "زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري"

https://masrawy.com/2025-10-2-2884953