بعد ظهورها بـ "بدلة وكرافت".. نادية الجندي ترد على انتقادات إطلالاتها

كتب - معتز عباس:

12:55 ص 05/11/2025
ردت النجمة نادية الجندي على انتقادات إطلالتها في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة، المقام في دولة الجزائر.

وظهرت نادية الجندي مرتدية (بدلة) رجالي ورابطة عنق (كرافتة)، وعلقت في لقائها ببرنامج "ET بالعربي": "مفيش حاجة اسمها اللبس دا مش لايق على سنك، دي جملة سخيفة بتتقال".

وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم الممثلة المصرية نادية الجندي، والمخرج الجزائري رشيد بوشارب، والممثل السوري غسان مسعود.

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي الفنية كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

