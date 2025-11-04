"أجمل من دوري الأبطال".. جلسة تصوير جريئة لـ هدى الإتربي في باريس

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الإتربي الجمهور والمتابعين أحدث جلسة تصوير خضعت لها على موقع "انستجرام".

وظهرت هدى الإتربي بإطلالة جريئة مرتدية "هوت شورت" وجاكت شتوي، وذلك أثناء رحلتها الشتوية في باريس.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل الحب يا جميلة"، "قنبلة الجيل"، "جميلة الجميلات"، "تحفة يا نجمة"، "الجمال المصري"، "أجمل من دوري الأبطال".

شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

