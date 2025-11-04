جدة- منى الموجي:

أعلن فيصل بالطيور رئيس مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن فيلم افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مؤكدا أن الاختيار قوبل بموافقة جميع أفراد البرمجة.

وتابع فيصل في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة المقرر انطلاقها في ديسمبر المُقبل: "فيلم الافتتاح اتفق عليه جميع أفراد البرمجة، فيلم مميز، يجمع الشرق بالغرب، التقى فيه الوطن العربي بالعالم هو فيلم العملاق، بطولة مشتركة بين الممثل المصري الرائع أمير المصري، والنجم العالمي بيرس بروسنان. يحكي عن قصة بطل ملاكمة في فترة من الفترات ولا زلنا نذكره نسيم حميد الذي خلد اسمه في عالم الملاكمة العالمية، وتم تنفيذ العمل بشكل جميل جدا، ملهم وبجودة عالية، إخراج رائع وتمثيل رائع".

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. وينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرممة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقية، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.