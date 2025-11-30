حلا شيحة تنشر صورة جديدة بالحجاب.. والجمهور: "زي الملايكة"

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا صورة جديدة لها بالحجاب.



ونشرت حلا شيحة صورتها بالحجاب عبر حسابها بـ "انستجرام"، وكتبت بعض الآيات القرائنية والأدعية التي تتعلق ببر الوالدين: "قرنَ اللهُ تعالى عبادتَهُ وحده — وهي أعظمُ العبادات — ببرِّ الوالدين، فجعل الإحسان إليهما بعد توحيده، ليُبيِّن عِظَم قدرهما ورفعة مكانتهما عنده سبحانه".



وأضافت: "اللهم ارحم والديّ كما ربياني صغيرًا.، اللهم ارزقني برهما قولًا وفعلاً ونيةً، اللهم اجعل الجنة دارًا لهما وقرارًا، اللهم اجبر خاطر أمي وبارك في عمرها وصحتها، اللهم امين".



تفاعل المتابعين بشكل كبير مع إطلالة حلا شيحة بالحجاب، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه القمر دا"، "قمر أوي وجميلة"، "الاسدال حلو عليكي"، "ربنا يثبتك ويبارك لك"، "ربنا يثبتك ويحفظك"، "زي الملايكة".

حلا شيحة تدافع عن دينا الشربيني



دافعت الفنانة حلا شيحة، مؤخرًا عن الفنانة دينا الشربيني بعد الجدل الذي أثير حولها بعد إعلان الفنان كريم محمود عبدالعزيز انفصاله عن زوجته آن الرفاعي.



وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام": "لكل من خاض في عرضها، اتقوا الله، الكلمة أمانة، وكل واحد هيتحاسب أمام رب العالمين على اللي قاله أو نشره".



وأضافت: "دينا الشربيني، أعرفها من سنين طويلة، وأشهد إنها من أطيب وأرقّ القلوب، روح مرحة، خفّة دم، وجدعنة. صديقة قريبة، ونيّتها دائمًا طيبة مع الناس، دينا مش خرابة بيوت، ولا عمرها كانت كده، الزواج والطلاق قسمة ونصيب".



