بحضور نجوم الفن.. 20 صورة من مؤتمر الموسيقى العربية بالرياض برعاية تركي آل الشيخ

كتب : منال الجيوشي

01:04 م 30/11/2025
    أحد الحاضرين من مهرجان الموسيقى العربية بالرياض
    تركي آل الشيخ في مهرجان الموسيقى العربية بالرياض
    تركي آل الشيخ من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالرياض
    تركي آل الشيخ يلقي كلمة أثناء تواجده في مهرجان الموسيقى العربية بالرياض
    تركي الشيخ من مهرجان الموسيقة العربية بالرياض
    جانب من الحضور ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالرياض
    صور من فعاليات مهرجان الموسيقة العربية بالرياض
    عزيز الشافعي يصافح رابح صقر
    الموسيقار هاني مهنا في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالرياض
    لقطات من مهرجان الموسيقى العربية بالرياض
    عمرو مصطفى أثناء تواجده في مهرجان الموسيقى العربية بالرياض
    الفنان محمد عبده أثناء تواجده في معهرجان الموسيقى العربية بالرياض
    لقطات من مهرجان الموسيقى العربية بالريلض
    محمد عبده في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالرياض
    نادر حمدي ضمن الحاضرين في مهرجان الموسيقى العربية بالرياض

أقيم مساء أمس السبت الموافق 29 نوفمبر، مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية

حضر الحفل نخبة من نجوم الموسيقى، أبرزهم: الفنان الكبير محمد عبده، الفنان رابح صقر، الفنان عبادي الجوهر، الموسيقار هاني مهنا، الموسيقار سليم سحاب، الناقد طارق الشناوي، الملحن نادر حمدي، الملحن عمرو مصطفى

كما كان من بين الحضور، المايسترو نادر عباسي، الملحن عزيز الشافعي، المايسترو هاني فرحات، الملحن محمد ضياء الدين، الفنان سعيد الأرتيست، الموسيقار أمير عبدالمجيد

وخلال الحفل أكد المستشار تركي آل الشيخ، أن مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالرياض، يمثل خطوة علمية مهمة لحفظ التراث الموسيقي العربي وربط الأجيال ببعضها، من خلال جمع الخبراء والباحثين تحت سقف واحد لإثراء هذا المجال المعرفي الواسع، وترسيخ العمل العلمي المشترك في توثيق الهوية الموسيقية العربية

