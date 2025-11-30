محمد رمضان ينشر صورًا من أحدث ظهور له.. ويعلق: "الحب سر الكون"

أقيم مساء أمس السبت الموافق 29 نوفمبر، مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية

حضر الحفل نخبة من نجوم الموسيقى، أبرزهم: الفنان الكبير محمد عبده، الفنان رابح صقر، الفنان عبادي الجوهر، الموسيقار هاني مهنا، الموسيقار سليم سحاب، الناقد طارق الشناوي، الملحن نادر حمدي، الملحن عمرو مصطفى

كما كان من بين الحضور، المايسترو نادر عباسي، الملحن عزيز الشافعي، المايسترو هاني فرحات، الملحن محمد ضياء الدين، الفنان سعيد الأرتيست، الموسيقار أمير عبدالمجيد

وخلال الحفل أكد المستشار تركي آل الشيخ، أن مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالرياض، يمثل خطوة علمية مهمة لحفظ التراث الموسيقي العربي وربط الأجيال ببعضها، من خلال جمع الخبراء والباحثين تحت سقف واحد لإثراء هذا المجال المعرفي الواسع، وترسيخ العمل العلمي المشترك في توثيق الهوية الموسيقية العربية