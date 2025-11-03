"جيب قصيرة".. جلسة تصوير جديدة لـ يارا السكري تخطف الأنظار

ليلى علوي تتجول في شوارع نيويورك وتنشر صورًا من أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة نالت إعجاب الجمهور والمتابعين.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال مصر"، "الجميلة يارا"، "تحفة وقمر"، "جميلة يا عسل".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

