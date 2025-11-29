"فستان أحمر منفوش".. لقاء الخميسي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالصور.. أول ظهور للموسيقار هاني مهنا بمؤتمر الموسيقى العربية بالرياض بعد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها والمتابعين، أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت لقاء صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر منفوش، خطفت به أنظار المتابعين.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة أوي"، "نجمة يا فنانة"، "يا جمال الارتيست"، "مرسوم بألوان الحب"، "روعة الفستان".

آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسى شارك في مسلسل "روج أسود"، وهو بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، إنتاج ممدوح شاهين ومن تأليف الكاتب أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

